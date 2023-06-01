PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品に「PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル」とディスクドライブ（CFI-ZDD1J）、ソフトのセットが追加された。

「PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル」は、日本向けに一部の仕様をカスタマイズしたお買い得なプレイステーション 5。セールでは、本モデルにディスクドライブ（CFI-ZDD1J）と、アトラスのRPG「メタファー：リファンタジオ」やリアルタイムアクションターン制RPG「Clair Obscur: Expedition 33」（クレールオブスキュール:エクスペディション33）といったソフトが付属する商品がラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Clair Obscur: Expedition 33(クレールオブスキュール:エクスペディション33 セット

PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Call of Duty(R): Black Ops7 セット

PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + NINJA GAIDEN 4 セット