【Amazon新生活セール】「PS5 デジタル・エディション日本語専用モデル」とディスクドライブ、ソフトのセットがお買い得【2026.3】「メタファー：リファンタジオ」などが付属
【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット
Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品に「PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル」とディスクドライブ（CFI-ZDD1J）、ソフトのセットが追加された。
「PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル」は、日本向けに一部の仕様をカスタマイズしたお買い得なプレイステーション 5。セールでは、本モデルにディスクドライブ（CFI-ZDD1J）と、アトラスのRPG「メタファー：リファンタジオ」やリアルタイムアクションターン制RPG「Clair Obscur: Expedition 33」（クレールオブスキュール:エクスペディション33）といったソフトが付属する商品がラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Clair Obscur: Expedition 33(クレールオブスキュール:エクスペディション33 セット
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Call of Duty(R): Black Ops7 セット
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + NINJA GAIDEN 4 セット