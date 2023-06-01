Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品にプレイステーション 5用アクション「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」のコレクターズエディションが追加された。

「ゴースト・オブ・ヨウテイ」は、「Ghost of Tsushima」（ゴースト・オブ・ツシマ）に続く「Ghost」シリーズのオープンワールドアクションアドベンチャー。今回対象となるコレクターズエディションには、すべての予約購入特典のほか、デジタルデラックスエディションに収録されるすべてのゲーム内アイテム、ダウンロード版のゲーム本編、篤の怨霊の面頬のレプリカ（ディスプレイ用）が付属する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions. Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.