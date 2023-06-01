ボートレース若松「ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯」の２日目（２日）は荒天のため、６Ｒ以降が中止・打ち切りとなった。最終日は７日で変更はない。３戦２勝３着１本と快調に飛ばす藤岡俊介が得点率首位を走っているが、気配が光るのは武田正紀（５８＝埼玉）だ。

予選２日目は前半の１Ｒ３枠で初白星をゲットし、ピット帰投後には「来て良かったー」とニッコリ。後半１０Ｒは中止になったが「前検から良かったし、数字以上の感触はありますよ」と舟足には手応えをつかんでおり「やっぱり伸びがいいね。スリット足がいいよ。この伸びは生かしていきたいね」と調整の方向性も定まった。

ピットでは穏やかなオーラがにじみ出る、今年でデビュー３９年目のベテラン。「近況は良かったり悪かったりと、行ったり来たりだけど、僕はレースそのものは好きなんです。勝っても負けてもね。これしかやってこなかったし、失敗もしたり、調整で迷うこともあるけど、好きなことを仕事にできてる」としみじみ。



伸び良好な武田が、予選後半戦も白星追加を狙っていく。