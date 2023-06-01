Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールにあわせ、Nintendo Switch用のソフトとアクセサリーを同時購入すると300円引きになるキャンペーンが実施される。

本キャンペーンではSwitch2ならびにSwitch用のソフトと、対象のアクセサリーを購入するとアクセサリー商品が300円引きになる。複数のソフトが対象で、2月に発売されたばかりの「マリオテニス フィーバー」や、発売が迫る「トモダチコレクション わくわく生活」など、任天堂のタイトルが多数取り揃えられている。アクセサリーとしては本体ケースや保護フィルム、ソフトのケースなどが存在する。

なお、「Amazon 新生活セール」では、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

□Amazon「Nintendo Switch 2 or Nintendo Switch ソフトと同時購入でアクセサリー商品が300円OFF」のページ