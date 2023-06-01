【Amazon新生活セール】Switch用ソフトとアクセサリーの同時購入で300円引きになるキャンペーン開催【2026.3】
【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分
Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールにあわせ、Nintendo Switch用のソフトとアクセサリーを同時購入すると300円引きになるキャンペーンが実施される。
本キャンペーンではSwitch2ならびにSwitch用のソフトと、対象のアクセサリーを購入するとアクセサリー商品が300円引きになる。複数のソフトが対象で、2月に発売されたばかりの「マリオテニス フィーバー」や、発売が迫る「トモダチコレクション わくわく生活」など、任天堂のタイトルが多数取り揃えられている。アクセサリーとしては本体ケースや保護フィルム、ソフトのケースなどが存在する。
なお、「Amazon 新生活セール」では、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。
□Amazon「Nintendo Switch 2 or Nintendo Switch ソフトと同時購入でアクセサリー商品が300円OFF」のページ