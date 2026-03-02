ヒソヒソ…
今度はふたりでランチに行こう…
ヒソヒソ…
うん、そうだね…

「うん」って言いましたよね？ ふたりで話したかったのに、なんで旦那さんが来るの〜！

話したい相手は友人であって、旦那さんじゃないのに!!

ものすごくラブラブな一心同体夫婦なのか、それともなにか事情があるのか…。

【まんが】どこにでも夫を連れてくるママ友

