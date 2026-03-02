ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「え、旦那さんも一緒なの？」招かれざる友人の夫登場!? ふたりで話… 「え、旦那さんも一緒なの？」招かれざる友人の夫登場!? ふたりで話したかったのに…なんで連れてきた？ 「え、旦那さんも一緒なの？」招かれざる友人の夫登場!? ふたりで話したかったのに…なんで連れてきた？ 2026年3月2日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ ヒソヒソ…今度はふたりでランチに行こう…ヒソヒソ…うん、そうだね…「うん」って言いましたよね？ ふたりで話したかったのに、なんで旦那さんが来るの〜！話したい相手は友人であって、旦那さんじゃないのに!!ものすごくラブラブな一心同体夫婦なのか、それともなにか事情があるのか…。【まんが】どこにでも夫を連れてくるママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】どこにでも夫を連れてくるママ友 「うちの娘と仲直りして〜？」同じクラスのママ友の距離感が怖い…！息子は嫌がってるけどなんて断ればいい？ 「ちょっと預かるぐらい大丈夫でしょ？」少し前まではごはんも用意してくれたのに！【優しさを食い尽くすママ友 第2話】