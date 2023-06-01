D’ERLANGERが、11thオリジナルアルバム『Evermore』を4月22日にリリースする。

今作は、前作『Rosy Moments 4D』より約2年7カ月ぶりのニューアルバム。2007年4月22日の再結成より19年となる再結成記念日に、デラックスエディションと通常盤の2形態にて発売される。

デラックスエディションは、別冊フォトブックレット付きの三方背ボックス仕様に。付属のDVDには、2025年12月24日に東京 EX THEATER ROPPONGIにて開催されたファンクラブ限定ライブ『KIDS BLUE STANDING SPECIAL 2025』より「what’s yours is mine」の最新未発表ライブ映像と、2024年12月24日に同じくEX THEATER ROPPONGIにて開催されたファンクラブ限定ライブ『KIDS BLUE STANDING SPECIAL 2024』よりライブ映像3曲が収録される。

さらに、デラックスエディションの特典映像として、『KIDS BLUE STANDING SPECIAL 2024』のライブ映像3曲より、各メンバー4人の演奏と歌唱シーンを追い続けた全12映像に及ぶスペシャル映像も収録される予定だ。

今作のCDには全10曲が収録予定だが、通常盤CDのみボーナストラック1曲を追加収録予定。また、デラックスエディションと通常盤のブックレットは、それぞれ異なるオリジナルブックレット仕様となる。

あわせて、各先着購入特典も決定。Amazon.co.jpでは各メガジャケ、楽天ブックスではオリジナルクリアポーチ、セブンネットショッピングではオリジナルマルチショルダーバッグが先着特典としてプレゼントされる。

なおD’ERLANGERは、アルバムリリース直後となる4月25日、26日の大阪 UMEDA CLUB QUATTRO公演より全国ツアーもスタート。12月24日のEX THEATER ROPPONGI公演まで、全48公演が決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）