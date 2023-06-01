　3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円安の5万7420円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては637.24円安。出来高は1万1524枚となっている。

　TOPIX先物期近は3827ポイントと前日比67ポイント安、TOPIXの現物終値比は71.42ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57420　　　　　-580　　　 11524
日経225mini 　　　　　　 57425　　　　　-575　　　228214
TOPIX先物 　　　　　　　　3827　　　　　 -67　　　 19151
JPX日経400先物　　　　　 34625　　　　　-605　　　　1389
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　 -13　　　　1742
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース