日経225先物：3日0時＝580円安、5万7420円
3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円安の5万7420円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては637.24円安。出来高は1万1524枚となっている。
TOPIX先物期近は3827ポイントと前日比67ポイント安、TOPIXの現物終値比は71.42ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57420 -580 11524
日経225mini 57425 -575 228214
TOPIX先物 3827 -67 19151
JPX日経400先物 34625 -605 1389
グロース指数先物 753 -13 1742
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3827ポイントと前日比67ポイント安、TOPIXの現物終値比は71.42ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57420 -580 11524
日経225mini 57425 -575 228214
TOPIX先物 3827 -67 19151
JPX日経400先物 34625 -605 1389
グロース指数先物 753 -13 1742
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース