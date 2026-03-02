きょうの為替市場はドル高が強まっており、ドル円は１５７円台半ばまで上昇している。米、イスラエルによるイラン攻撃で週明けの金融市場では原油が急騰しており、瞬間的に７５ドル台に上昇する場面が見られた。



その後、原油相場は伸び悩んではいるものの、イランがサウジの製油所にドローン攻撃を仕掛けていることや、イランが米戦闘機を撃墜したと主張するなど、情勢は混とんとしている。一旦７０ドルを割り込んでいた原油相場も再び上昇する中、為替市場は有事のドル高が強まっているようだ。



今回の件を受けて短期金融市場ではＦＲＢの年内利下げ観測が後退していることも、ドルを後押し。ストラテジストは「今回の原油急騰が持続し、最終的に米国のインフレ圧力を押し上げるのであれば、市場はＦＲＢが利下げにより慎重になると考え始めた初期兆候だろう」と述べている。



リスク回避姿勢の強まりもドル高を後押しした。イランの国家安全保障責任者が米国と交渉しないと発言したことを受け、トランプ大統領は、イランに対する爆撃は目標達成まで継続すると述べ、イラン指導部に降伏を求めた。４－５週間は続く可能性にも言及している。



ドル円は、目先は２月初旬に上値を拒まれた１５８円が意識される。そこを突破した場合、テクニカル的には１６０円が再び視野に入る。日本の当局の介入も気がかりなところではあるが、現状は中東情勢を見極めたい雰囲気なのではとの見方も出ている。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５７円に観測されている。



2日（月）

157.00（5.9億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

