アラブ首長国連邦（UAE）の民間航空総局（GCAA）とドバイ国際空港、アル・マクトゥーム国際空港は、3月2日夕方から一部便の運航を再開すると発表した。

運航が許可されるのは少数の便で、空港会社は航空会社から出発時刻の確定の連絡がない限り、空港へ向かわないよう求めている。エミレーツ航空も同様の案内を行っている。

ドバイ国際空港のウェブサイトによると、ムンバイ行きエミレーツ航空EK500便（午後8時発）、ノヴォシビルスク行きフライドバイFZ8081便（午後8時55分発）、チェンナイ行きエミレーツ航空EK542便（午後9時発）、モスクワ行きフライドバイFZ8489便、デリー行きエミレーツ航空EK512便（午後9時半発）、ベンガルール行きエミレーツ航空EK568便（午後9時35分発）、カザン行きフライドバイFZ8205便（午後9時40分発）、ハイデラバード行きエミレーツ航空EK524便（午後9時半発）、エカテリンブルク行きフライドバイFZ8263便（午後10時発）が運航を見込んでいる。

GCAAによると、空港閉鎖の影響を受け、一時的な宿泊施設の提供や再予約を行った人数を約20,200人と発表している。

UAEでは、エティハド航空が同日午後から一部便の運航を再開している。