¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛµÆÃÓÍºÀ±¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÎäÀÅÂÐ±þ¡ÄÆü´ÚÀï¤Ï¡Ö¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¶¯²½»î¹ç¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£²Æü¡¢µþ¥»¥é¡Ë¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤¬»î¹ç¸å¡¢¥×¥íÄÌ»»£±£·Ç¯ÌÜ¤é¤·¤¤àÂç¿Íá¤ÎÂÐ±þ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿°ìÀï¤Ï½é²ó¤ÎÎ©¤Á¤¢¤¬¤ê¤ËÅ¨ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤Ç£³¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È£´²ó£´£¶µå¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢£×£Â£Ã³«Ëë¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢Â¾¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤ÏÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë£×£Â£ÃÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¡¦ÆüËÜÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¡ÖµÆÃÓÅê¼ê¤«¤é¸«¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀïÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ºå¿ÀÂÐ´Ú¹ñÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ò¤Þ¤À¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²óËè²ó¡¢´Ú¹ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¤¤¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¥µ¥é¥ê¤È¤«¤ï¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ëÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¡£»øÀï»Î¤È¤·¤Æ¤Ï½é¿Ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ò³À´Ö¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£