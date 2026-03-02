米国・ＷＷＥでイヨ・スカイ＆リア・リプリ―のタッグ「リヨ」は一時活動休止となりそうだ。

１月５日のロウで、カブキ・ウォリアーズからＷＷＥ女子タッグ王座を奪取したが、前回スマックダウンでナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンドに敗れ王座から陥落した。リアは翌日２８日のＰＬＥ「エリミネーション・チェンバー」（シカゴ）で行われた女子チェンバー戦を制し、プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、ネバダ州ラスベガス）に駒を進めた。

祭典ではＷＷＥ女子王者ジェイド・カーギルに挑戦することが決定。今後はシングル最高峰王座を狙うことになるが、イヨとのコンビはどうするのか。大会後のポストショーに出演したリアは、「リヨ」について「タッグチームのことは少しの間、休止しなきゃいけないかもしれない」と、一時活動休止の可能性に触れた。

その上で「考えただけでちょっと悲しい。この１年半のＷＷＥでの生活で、イヨが私の人生に欠かせない存在だった気がするから」と、コンビへの思いを告白。昨年の祭典「レッスルマニア４１」では女子世界王者イヨ、ビアンカ・ベレアとトリプルスレット戦を戦い、祭典史上に残る名勝負を繰り広げた。その勝者となったイヨはまだ、今年の祭典への出場が決まっていない。

リアは「具体的に何が起こるかわからないけど、彼女が私を必要としたら、絶対に私はそこにいる。そして逆もね。どんな時も彼女が私のことを支えてくれるって知ってるから」と話し、タッグとしての活動は休止しても、引き続き互いに支え合うと述べた。「チェンバー戦勝利はイヨのためでもあった」ともいう相棒に、イヨも自身のＸで「いとしい人」と投稿し、今後も共闘を誓った。

祭典まで残り８週間を切り、イヨはどう道筋をつけるのか？

「レッスルマニア４２」は日本時間１９、２０日の午前８時から「ＡＢＥＭＡ ＰＰＶ」にて、日本語および英語実況付きで全試合完全生中継される。