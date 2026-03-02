12星座×タロット占い「射手座（いて座）」2026年3月2日（月）〜3月8日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月2日（月）〜3月8日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「射手座（いて座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■射手座（いて座）
カード：愚者（逆位置）
見切り発車と無計画が最大のリスク。「なんとかなる」という楽観は、今週だけ封印して。大きな決断や契約、旅行計画はスタートを慎重に。今あるプランを見直して、抜け漏れがないかを確認することが、遠回りのようで実は最短。焦らず整えよう。
■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）
天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
