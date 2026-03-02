将棋の第８４期順位戦Ａ級プレーオフが２日、指された。先手の糸谷哲郎八段が永瀬拓矢九段に勝利し、４月８日に開幕する名人戦七番勝負で藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝への挑戦権を獲得した。

永瀬が開幕７連勝し、勝てば２期連続の挑戦権という８回戦で糸谷が勝利し、７勝１敗で並んだ。「将棋界の一番長い日」とも呼ばれる最終９回戦は共に敗れ、プレーオフに回った。

この日の戦型は雁木。永瀬に角道をふさがれ苦しい展開となったが、糸谷は持ち時間を使わない指し回しで逆転した。１局を「中盤がわからなくて、うまい人だったらもう少し仕掛けていたかな。でも入玉できる形になって、なんとか見えてきた」と振り返り「Ａ級に復帰できて１期目で挑戦できたのはうれしい思いです」と喜んだ。

糸谷のタイトル挑戦は第４６期棋王戦五番勝負以来、５年ぶり。藤井との対戦成績は１勝９敗。番勝負は初めてだが「ボコボコにやられている相手なので、教わる気持ちでやっていければ」。所属する日本将棋連盟の常務理事も務め対局以外の仕事でも多忙を極めているが、第２７期竜王戦以来、１２年ぶりのタイトル獲得を目指す。