◇強化試合 侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日 京セラD）

26年版侍ポーズの“仕掛け人”と“発案者”が判明した。5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでの強化試合でオリックスと対戦。3点を追う5回に吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）が本塁打後に見せたセレブレーションポーズは大谷翔平投手（31＝ドジャース）の“無茶ぶり”で北山亘基投手（26＝日本ハム）が発案したことが分かった。

北山は試合後「（前日に）大谷さんから“明日、セレブレーション決めて発表して”って急に言われて…一晩の間で、まあ寝れないぐらい考えて」と笑顔で26年版セレブレーション誕生秘話を明かした。

発案のイメージについては「お茶…まあ、世界で戦うんで、日本の伝統文化がいいかなっていうので。京都出身なので抹茶とか有名じゃないですか。大谷さんも某お茶メーカーのCMされてたんで。正しいお茶の飲み方をしたら面白い、っていうので、たてたお茶を飲む時に、2回右手で回して、飲み口を正面に持ってきて飲む…みたいなのを」と説明。だが、大谷先輩にはロッカールームで「やっぱダメだ」と言われたそうで、その反応には「絶妙に浸透してそうでしてない感じで…次（明日）大谷さんが打って、ベース上でやってくれることを祈りながら応援したいなと思います。一生懸命考えたんで、やってもらいたいですね」と苦笑いを浮かべ祈っていた。

前回23年大会では、ヌートバーが見せた“ペッパーミル”がメンバーに広がり侍ポーズに定着し世界一まで上り詰めた。26年版のお茶ポーズについて、SNS上やファンの中でも「イジられてできたお茶ポーズ（笑い）。可愛がられているんだね」「大谷さんダメ出しか（笑）そう言いながら、きっと明日やってくれるよ」「大谷さんツンデレ作戦かな。やると思う、格好良く笑顔」「大谷さんのお気に入りキャラなのかな北山君」「大谷さんが広めてくれるよ笑」「浸透するといいね〜」などと反響を呼んでいる。果たしてお茶ポーズは浸透するのか、大谷や誠也はやるのか、はたまた再考ポーズが生まれるのか――。3日の強化試合最終戦に注目が集まる。