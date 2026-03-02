ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「もう一度夫に振り向いて欲しい！」でも妻の決意は間違った方向に…… 「もう一度夫に振り向いて欲しい！」でも妻の決意は間違った方向に…？ 夫が振り向くどころか家庭崩壊!? 「もう一度夫に振り向いて欲しい！」でも妻の決意は間違った方向に…？ 夫が振り向くどころか家庭崩壊!? 2026年3月2日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ いつのまにか娘は友だちと過ごすことが増え、仕事が忙しい夫とはすれ違い気味にーー。退屈な日々を送っていたある日、保育園時代のママ友と再開！別人のようにキレイになった彼女に誘われるがまま体験レッスンに参加しますが…怪しい！ 怪しすぎる!!月2万5千円のヨガ教室…。夫が聞いたらなんて言うのでしょうか？【まんが】愛されたい妻が犯した過ち(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】愛されたい妻が犯した過ち 「さっきの話、正直微妙じゃない？！」私にだけ文句を言うママ友…巻き込むのやめてほしいんですけど…！ やっぱり無理…可愛いあの子に言われて家事をやってみた結果【うちの夫は自称起業家！ Vol.32】