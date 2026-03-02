MLB勢解禁で…ヌートバー不在を

野球日本代表「侍ジャパン」でまさかのロスが広がった。2日に京セラドームで行われたオリックスとの強化試合。SNSでは「何かが足りないと思ったら、ヌートバーだった」「侍ジャパンにヌートバーがいないのかなり寂しい」といったコメントが寄せられた。

カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手は日本人の母を持ち、2023年大会で代表入り。たっちゃんの愛称で親しまれ、安打時に披露した「ペッパーミル」ポーズで日本のファンの心をつかんだ。

今大会でも出場が期待されていたが、オフに両足のかかとの手術を受けた影響もあってメンバー入りとはならなかった。しかしWBCを中継する動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）で、スタジオで番組を盛り上げるゲストとして出演することが発表されていた。

この日の強化試合ではMLB勢が出場解禁。オリックスの杉本裕太郎外野手がさりげなくペッパーミルポーズを披露する場面もあった。そんな中、ヌートバーがいないことを改めて実感するファンもいた。SNSでは「ヌートバー出てきて欲しかったなー」「ヌートバーいて欲しかったなぁ」とロスを嘆く声があった。（Full-Count編集部）