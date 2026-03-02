

「Waltz for Lily」Music Video Parallel reelのショートクリップ映像サムネイル

King & Prince18枚目のシングル「Waltz for Lily」（3月25日リリース）の【初回限定盤A】に収録される、「Waltz for Lily」Music Video Parallel reelのショートクリップ映像がKing &Prince YouTubeチャンネルで公開された。

【動画】キンプリ「Waltz for Lily」Music Video Parallel reelショートクリップ映像

昨年12月にリリースされ、Billboard JAPAN “HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得したアルバム『STARRING』を引っ提げた4大ドームツアーを開催中のKing & Prince。「Waltz for Lily」は3月25日にリリースされる最新シングルで、東京ドーム公演時にファンの前で初お披露目されたパフォーマンスや、先週公開されたMusic Videoのショートバージョンが話題を呼んでいる楽曲。

「運命の出会い」を描いたロマンチックな歌詞と和のエッセンスを加えたサウンドを大人びたワルツにまとめあげ、今のKing & Princeならではの表現力で魅せる美しいラブソングだ。

今夜公開された映像は、Music Videoを別の視点から切り取った“Music Video Parallel reel”。昨年リリースのシングル作品「HEART」で誕生したコンテンツであるParallel reel（パラレル・リール）とは、“楽曲の世界観を別の表現で描いた、もうひとつのMV”になっており、「Waltz for Lily」のMVの世界観とリンクしつつも新たな視点で楽曲を楽しめる映像になっている。

Music Video Parallel reelの全編は、3月25日にリリースされる「Waltz for Lily」【初回限定盤A】の特典Blu-ray、DVDに収録される。

最新シングル「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。