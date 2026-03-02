人気ホラー映画『スクリーム』シリーズが30周年を迎え、新たな記録を打ち立てた。2月27日～3月1日の北米映画週末ランキングは、シリーズ第7作『Scream 7（原題）』が初登場No.1を獲得。週末3日間の興行収入は6410万ドルと事前予想を大きく上回った。

これは2026年最初の2カ月間で最高のオープニング成績であり、『スクリーム』シリーズとしても前作『スクリーム6』（2023年）の4444万ドルを超えてシリーズ最高のオープニング記録を達成。パラマウント・ピクチャーズが手がけるホラー映画として、また2月公開のホラー映画としても史上最高のスタートとなった。

海外市場でも興行収入3310万ドルを積み上げ、全世界興行収入は9720万ドル。製作費はシリーズ最高額の4500万ドル（パラマウントは半額を出資した）とあって、今後の推移次第ながら、劇場公開での黒字化にも期待できる。

1996年『スクリーム』に始まった『スクリーム』シリーズは、ホラー映画のルールを登場人物が語るメタ的な仕掛けでジャンルを刷新し、高い人気を獲得。『スクリーム2』（1997年）『スクリーム3』（2000年）『スクリーム4：ネクスト・ジェネレーション』（2011年）と続き、リブート版『スクリーム』（2022年）と続編『スクリーム6』（2023年）では若い世代の観客も取り込んできた。

『スクリーム7』は30周年記念作という位置づけで、シリーズ第1作などの脚本家ケヴィン・ウィリアムソンが監督を担当。オリジナル版の主人公シドニー・プレスコット役のネーヴ・キャンベルをはじめ、デヴィッド・アークエットやコートニー・コックス、マシュー・リラードといったおなじみのキャストが復帰した。

もっとも本作の完成までには紆余曲折あり、リブート版と続編で主演を務めたメリッサ・バレラはSNS投稿を理由にシリーズを降板。『ウェンズデー』でも知られるジェナ・オルテガと監督のクリストファー・ランドンも離脱するなどトラブルが続き、ファンの反発もみられたが、パラマウントは「すべてはここにつながる（It All Leads to This）」のフレーズで本作が集大成であることを強調。往年のファン層と新世代の両方にアピールした。

このポジティブな戦略は成功したようで、観客を年代別に見ると全体の77％が18～44歳。特に18～24歳・25～34歳が中心となったほか、男女比も拮抗するなど、若年層を押さえつつ多様な層をつかんだようだ。大作映画の隙間を突いたことでシリーズ初のIMAX上映が実現し、プレミアムフォーマット上映が興収全体の40%を占めたことも注目すべきだろう。

批評家と観客の評価は（ホラージャンルらしいとも言えるが）まっぷたつ。Rotten Tomatoesの批評家スコアは33％とシリーズ最低水準だが、観客スコアは78％と決して悪くない。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「B-」だが、やはりホラーとしては健闘した部類だ。

生誕30周年、新鮮味を維持することが課題となる長寿シリーズながら、“記念作品”としての特別性と、IMAXなどのプレミアムフォーマット上映ならではの体験性で、見事にイベントとしての価値を示したことが動員につながったとみられる。逆に言えばシリーズのファンは公開週に集中した可能性もあるため、次週以降の成績が急落するおそれもあるのだが……。

なお、パラマウントにとって本作は『Mr.ノボカイン』（2025年）以来12カ月ぶりのNo.1。先日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーを買収する見込みであることも報じられるなか、劇場興行でも見事勝利を収めた形だ。

日本公開は未定。なお、日本において『スクリーム』シリーズは、第4作『スクリーム4：ネクスト・ジェネレーション』（2011年）を最後に劇場公開されていない。

そのほか今週のランキングは、第2位のソニー・ピクチャーズ・アニメーション『GOAT（原題）』が前週比28.8％減の1200万ドルで2位。世界興収1億3048万ドルという安定した推移を見せている。一方、マーゴット・ロビー主演『嵐が丘』は同じく公開3週目で週末興収690万ドル。ただし、世界興収では2億ドル突破が目前に迫っている。

今週の新作は、ロックバンド・Twenty One Pilots（トゥエンティ・ワン・パイロッツ）のコンサート・ドキュメンタリー映画『Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined』で第4位にランクイン。エルヴィス・プレスリーのコンサート映画『EPiC: Elvis Presley in Concert（原題）』は第5位に下落し、北米1940館の拡大公開で週末興収350万ドルを記録した。

【北米映画興行ランキング（2月27日～3月1日）】1.『Scream 7（原題）』（初登場）6410万ドル／3540館／累計6410万ドル／1週／パラマウント

2.『GOAT（原題）』（↓前週1位）1200万ドル（-28.8%）／3863館／累計7398万ドル／3週／ソニー

3.『嵐が丘』（↓前週2位）695万ドル（-50.3%）／3221館（-461館）／累計7234万ドル／3週／ワーナー

4.『Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined』（初登場）430万ドル／833館／累計430万ドル／1週／Trafalgar Releasing

5.『EPiC: Elvis Presley in Concert（原題）』（↑前週7位）350万ドル（+9%）／1940館（+1615館）／2週／累計782万ドル／2週／NEON

6.『クライム101』（↓前週4位）342万ドル（-37.8%）／2607館（-554館）／累計3006万ドル／3週／Amazon・MGM

7.『I Can Only Imagine 2（原題）』（↓前週3位）314万ドル（-59.6%）／3105館／累計1326万ドル／2週／ライオンズゲート

8.『HELP/復讐島』（↓前週5位）282万ドル（-35.9%）／2500館（-300館）／累計5994万ドル／5週／ディズニー

9.『How to Make a Killing（原題）』（↓前週6位）156万ドル（-55.0%）／1726館（101館）／累計628万ドル／2週／A24

10.『ズートピア2』（↓前週9位）143万ドル（-35.2%）／1350館（-470館）／累計4億2584万ドル／14週／ディズニー

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年3月2日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

