【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】「痛恨パスミス」の瞬間（実際の場面）

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSG原修太が、痛恨のミスを犯した。韓国代表のCエディ・ダニエルにスローインのボールをかっさわれて失点し、ファンも落胆している。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦し、78−72で桶谷大ヘッドコーチ体制となって初勝利を飾った。FIBA公式戦での韓国戦勝利は1997年以来、実に29年ぶりの快挙だった。

ただ、第3クォーターまではかなりのシーソーゲームだった。とりわけ日本を苦しめたのが、韓国のエースであるイ・ヒョンジュン（両チーム最多の28得点）、そして今Windowで初選出された18歳の伏兵エディ・ダニエルだった。

英国人の父親と韓国人の母親を持つエディ・ダニエルは、若手らしい豊富な運動量と高い身体能力を随所で発揮。その1つが、第3クォーターの残り4分9秒だった。

アウトオブバウンズのスローインで、日本は渡邊雄太と富樫勇樹がボールを受けようと構えるも、これに対して韓国はそれぞれにマンツーマンでつきながら、さらに1人が余る3人で守っていた。投げどころがない原は、渡邊の高さを活かすべくふわりとした高いボールを投げ込む。しかし高さが足りず、渡邊をマークしていたエディ・ダニエルにボールをカットされ、そのままジャンプショットを決められてしまった。

さらに相手にボールを奪われたことで焦ったか、原のブロックはファウルを取られてバスケットカウントに。エディ・ダニエルはフリースローこそ落としたものの、韓国が日本の勢いを削ぐプレーとなった。

「恐るべき18歳」の声も

ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）は、「こういう選手は本当に厄介」とコメント。さらに「バスケットボールの上手さ的なものはそうない。器用な方ではないが、ディフェンスやリバウンドなど常にボールがあるところに手を出してくる選手は、こういう大事な場面でボールを取ってくる。それがチームに与える影響は怖いものがある」と指摘した。

この一部始終には、ABEMAのコメント欄やSNSが騒然。原には「原さん何してんの…」「それはあかんすよ」「もったいなさすぎる」「ディフェンスが見えてないのかよ」「なんか雑だなー」など落胆の声が上がり、エディ・ダニエルには「18歳ってマジか」「桜木花道みたい」「恐るべき18歳」「敵ながらめっちゃ良いハッスル」「敵ながらあっぱれ」など感嘆のコメントが目立った。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

