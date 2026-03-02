タレントでモデルの本田紗来（18）が2日、自身のインスタグラムを更新。高校卒業を報告した。

明大八王子の校門前で、制服姿で撮った写真や卒業証書、花束を持った写真を投稿。「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日にじんましんが出ちゃったのを覚えています」と振り返った。入学式は自身の誕生日で「不安を一瞬で忘れちゃうくらいうれしいことがありました。同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません。ついこの前のことみたいなのに、気がつけばあっという間の3年間。本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした」とつづった。

芸能活動と並行しながら通学した。「体育祭では選手宣誓をさせてもらったり、文化祭では劇に参加したり、修学旅行も最高の思い出です」と友人たちに感謝。また「毎日朝4時に起きてお弁当を作ってくれた母。どんな時も、当たり前みたいに送り出してくれました。送迎をしてくれた父も、忙しい中時間をつくってくれて、本当にありがとう。塾に通わせてくれたり、やりたいことを応援してくれたり、感謝してもしきれません。進路を考えるときも、いつも一緒に真剣に悩んでくれて、背中を押してくれました」と大きな両親の支えを伝えた。

最後に「勉強だけじゃなく、人として大切なこともたくさん学ばせてもらいました。みんなに出会えたことが、私の宝物です。本当にだいすき。3年間、ありがとう」と桜の花の絵文字を付けた。この投稿に、姉の真凜（24）は「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」、望結（21）も「卒業、おめでとう！！」とストーリーズで祝福した。