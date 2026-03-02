オードリーのスプリングBOX登場♡苺スイーツと限定グッズの特別セット
いちごのお菓子専門店「オードリー」から、オンラインショップ限定の特別な詰め合わせ「スプリングBOX」が登場します。定番人気の苺スイーツに加え、オードリーデザインの瓶入りクランチチョコやオリジナルトートバッグをセットにした春らしい一箱。贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな華やかな内容です。2026年3月4日(水)より期間限定で販売されます♡
春限定スプリングBOXが登場
オードリースプリングBOX
価格：6,156円（税込）
オードリーの人気お菓子を詰め合わせたオンラインショップ限定セットです。オードリーデザインの瓶入りクランチチョコや、日常使いしやすいオリジナルトートバッグもセットになった特別仕様。
春の贈り物や季節のご挨拶にもぴったりの華やかな詰め合わせです。
販売期間：2026年3月4日(水)～2026年3月8日(日)
お届け期間：ご用途に合わせて、下記よりお選びいただけます。
①2026年3月13日(金)～3月15日(日)
②2026年3月20日(金)～3月22日(日)
③2026年3月27日(金)～3月29日(日)
※各日午前8時より販売開始、なくなり次第終了
※選択した期間内でのお届け日時のご指定は承れません。
※期間内でお届けできる数には限りがあるため、予定数になり次第ご選択不可となります。
人気の苺スイーツを詰め合わせ
グレイシア(ミルク)5個入
さっくり焼き上げたラングドシャにホワイトチョコクリームを絞り、フリーズドライ苺をのせた代表的なお菓子です。
ハローベリー(ミルクチョコレート)5個入
苺の形をした焼き菓子で、じっくり焼いたクッキーにフリーズドライ苺入りミルクチョコレートを重ねました。新登場のミルクチョコレート味が楽しめます。
オードリーバター2個入
苺がふんわり香るリボン型フィナンシェ。発酵バターとアーモンドの旨味を合わせ、高温で焼き上げたコクのある味わいです。
ストロベリータルトクランチ5個入
少しビターなミルクチョコにドライストロベリーを合わせたクランチチョコ。甘酸っぱさとほろ苦さのバランスが楽しめます。
限定トートバッグ付き
オードリーオリジナルトートバッグ
オードリーのロゴ入りトートバッグがセットに含まれています。
お弁当や飲み物を入れるランチバッグとしてはもちろん、普段のバッグにプラスするサブバッグとしても使いやすいサイズ感。実用性の高さも魅力です。
春の贈り物にぴったりな一箱
苺の魅力がたっぷり詰まったスプリングBOXは、見た目のかわいらしさとおいしさを同時に楽しめる春限定セット。
オンライン限定の特別仕様なので、特別感のあるギフトを探している方にもおすすめです。販売期間が短いため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡