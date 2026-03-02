「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ） 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合」（読売新聞社など主催）が２日に始まり、日本代表「侍ジャパン」は京セラドーム大阪でオリックスと対戦。

大谷（米ドジャース）ら大リーガーが初めて試合に出場したが、３―４で敗れた。強化試合は３日も予定されており、日本は同球場で阪神と対戦する。

ゾーンの幅を冷静に分析

先発の菊池、２番手の種市と侍ジャパン投手陣が失点を重ねて球場がざわつく中でも、チーム最年長の右腕は冷静だった。１年間のメジャー生活を経て「みなさんに成長した姿を見せたい」と話していた菅野が、安定した投球を披露した。

六回から３番手で登板。慣れない救援登板で、マウンド上でバランスを崩す場面もあり、先頭の森友にストレートの四球を与えたが、次打者の宗は外に沈む変化球で二ゴロ併殺。その後は走者を許さず、２イニング目の最後は左打者の懐に「試したかった球」というツーシームを投げ込み、見逃し三振で締めくくった。

名古屋での壮行試合を見て「（ストライクゾーンの）幅が狭い」と冷静に分析。捕手の若月に「（際どいコースよりも）少し甘めに構えて」とリクエストするなど周到に準備した成果も出た。「あとは腹をくくって本番を迎えるだけ」。２０１７年以来、２度目のＷＢＣへ準備は整った。（財津翔）