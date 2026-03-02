「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ） 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合」（読売新聞社など主催）が２日に始まり、日本代表「侍ジャパン」は京セラドーム大阪でオリックスと対戦。

大谷翔平（米ドジャース）ら大リーガーが初めて試合に出場したが、３―４で敗れた。強化試合は３日も予定されており、日本は同球場で阪神と対戦する。

侍ジャパンのチーム初安打は、５番吉田正尚の特大のソロアーチだった。

五回、九里のカットボールをスタンド上段まで運んだ。２０２２年まで所属した古巣・オリックス相手に、かつての本拠地球場で見事な一発を披露し、「元気な姿を見せられた。歓声は届いたし、力になった」と喜びをかみしめた。

２月２６日に全体練習に合流し、大谷、鈴木と同組でフリー打撃に臨み、２人に負けないぐらいの大きな当たりを放っていた。本人にとっては時差ぼけでミスショットも多かったそうだが、大リーグの選手が出場可能となったこの試合でしっかりと結果を残した。

２３年ＷＢＣは初出場で優勝に貢献したが、「何も分からずに突っ走ったなっていう感じはあるんですけれども、正直結構きつかった」と振り返る。前回の経験を踏まえて、ピークの持っていき方や体調管理を考えて調整している。米国での自主トレーニング中には「（ＷＢＣでは）試合の後で回復するとか、そういうところの方が大事かな」とも話していた。

七回にも右前打を放ち、チームでただ一人、複数安打をマークした。「順調です。（本番を）けがなく迎えたい」。６日の初戦にしっかりと照準を合わせている。（林宏和）