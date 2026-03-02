◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

「ＪＡＰＡＮ」のユニホームに身を包んでの初実戦は、収穫と課題の４６球だった。エンゼルス・菊池雄星は表情を引き締め、自身の役割を全うした。京セラＤでの登板は、西武時代の１８年８月３１日以来、２７４０日ぶり。４回を６安打３失点（自責２）でマウンドを降りた。

「全体的によかった。ストライクゾーンで勝負できましたし、初回はスライダーを投げすぎて連打、間を抜けるヒットありましたけど、２回からは配球も変えた。ボール自体はよかった。配球自体はもう少し工夫できたかなと思います」

初回は意外な展開だった。立ち上がり、１死一、三塁のピンチを招くと、４番の杉本にスライダーを中前に運ばれ、先行を許した。バックの守備の乱れもあって、いきなり４安打を浴び、３点を失った。

このままでは終わらない。修正能力こそ、メジャー日本人左腕最多の４８勝を積み重ねてきた菊池の武器だ。２回はカーブやチェンジアップなど球種も増やし、無失点。３回には中軸を３者凡退に封じた。

「今日は３イニング５０球がめどでしたけど、非常に早いカウントからオリックス打線が振ってきていたので、３回が終わった時点で『もう１イニングいきたいです』という話をして。もう１イニングいきました」。志願の続投。４回は併殺も含めて３人で斬った。

「まだ練習試合というか、エキシビションですから。そこまで特別な気持ちは、これから湧いてくるでしょうけど。ただ、久しぶりのファンの皆さんの前で、日本のファンの前で投げるのが７年、８年ぶりですから、楽しく投げられましたし、初回にいろんな課題が出て、２回以降にアジャストできた。これが今年の初実戦、かつ本番前最後の登板という中で、課題が出て修正もできたというところで、本戦の前に良い試合、良い経験ができたんじゃないかなと思います」

３４歳で初の日本代表入り。ＷＢＣ出場は「最初で最後」と公言し、自身を“オールドルーキー”と称する。尻上がりに調子を上げ、いいイメージで登板を終えたことに価値がある。

「これから映像を見て、研究をしたいと思っていますが、毎回韓国は良いチームをつくって大会に臨みますから、どの選手もピッチャーもいいですし、メジャーリーグの選手も多くいますから、タフな戦いになると思っています」

日韓戦での威風堂々のマウンドが、今から楽しみだ。