¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡ÖËôµÈ¡¦»ù¶Ì¡¦¸þ°æ¤Î¤¢¤È¤Ï¿²¤ë¤À¤±¤Î»þ´Ö¡×¡Ê·îÍË¡¦¸á¸å£¹»þ£µÊ¬¡á£Î£È£Ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁêÊý¡¦°½ÉôÍ´Æó¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°½Éô¤Ï£²£°£±£·Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¡£ºÇ¶á¡¢°½Éô¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢£²¿Í¤ÇÇÛ¿®¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËôµÈ¤Ï°½Éô¤Ë¡ÖÅöÆü¡¢ËÜÈÖ£±£µÊ¬Á°¤°¤é¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°½Éô¤Ï£²»þ´ÖÈ¾Á°¤°¤é¤¤¤Ë¼ýÏ¿¸½¾ìÆþ¤ê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°½Éô¤¬ÅÏÊÆ¤·¤Æ¤«¤é£±¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ËôµÈ¤Ï¡Ö°½Éô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤È¤«¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£Æü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡£°½Éô¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ÈÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°½Éô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö°½Éô¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤ÇËÍ¤Ï¼Ò²ñÀ¤ò¼º¤¤¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê£²£³¡Á£´£°ºÐ¼êÁ°¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÂ¾¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²¶¤¬Ã¯¤«¤ÈÀÜ¿¨¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÉ¬¤º¡Ê°½Éô¤¬¡Ë´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤½¤Î´¶³Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£Ã¯¤È¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤È¤«Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤ä¤í¤Ê¡£°½Éô¤¬¤¤¤ë¤È¡Ê¼«Ê¬¤Ç¡Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¹¤é¤âÂà²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¾¡¢»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¿¤³¤Î´ü´Ö¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£