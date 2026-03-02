◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 日本(2日、京セラドーム)

オリックスと対戦し、3-4で惜しくも敗れた侍ジャパン。井端弘和監督がこの試合と今後についてコメントしました。

4人の継投で挑んだ侍ジャパン。先発、エンゼルス・菊池雄星投手の投球に「初回ちょっとつかまりましたけど、それ以降緩急も多少つけながらっていうところでは、スピードも2回3回投げるたびに上がってきたっていうところは良かったかなと思います」と評価。

ロッキーズの菅野智之投手には「ボール先行でもきちんと丁寧に投げていましたし、菅野投手らしい投球だったかなと思います」と語りました。

打撃面では侍ジャパンの初安打、初得点となる本塁打を放ったレッドソックス・吉田正尚選手を絶賛。ライトスタンドへの特大の一発には、「さすがのバッティングだなと思いましたし、来てからも非常にスイング鋭いんでこのまま好調を維持してほしいなと思います」とうなずきました。

2点を追う9回は2アウト1、2塁からDeNA・牧秀悟選手のタイムリーで1点差へ。1塁走者が本塁タッチアウトで敗れましたが、粘りを見せました。

9回の攻撃には、「全員で戦わなければならないので。全員の状態が上がってくれば、それがチームの力になると思いますので、継続してやってほしいなと思います」と話しました。

遅れての合流となった岡本和真選手は、「明日はスタメンで使います」と明言。「あと一試合で本番を迎えますけど、前日までに気持ちは作り直さなければいけないかなと思います。プレーボールと同時に全員が集中できるようにしていきたいなと思います」と意気込みました。