◇強化試合 侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでの強化試合でオリックスと対戦。3点を追う5回に吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）が本塁打後に見せたセレブレーションポーズは大谷翔平投手（31＝ドジャース）の“無茶ぶり”で北山亘基投手（26＝日本ハム）が発案したことが分かった。

北山は試合後「「前日に）大谷さんから“明日、セレブレーション決めて発表して”って急に言われて…一晩の間で、まあ寝れないぐらい考えて」と笑顔で26年版セレブレーション誕生秘話を明かした。ポーズは「まあ“お茶”…世界で戦うんで、日本の伝統文化がいいかなっていうので。自分、京都出身なので“抹茶”とか有名じゃないですか。大谷さんも某お茶メーカーのCMもされていたんで、これかなと」と“お茶ポーズ”が出来上がったと照れ笑いした。

具体的な動きについては「正しいお茶の飲み方をしたら面白いんじゃないかっていうので。じゃあ、点が入った時に、（正式な）お茶を飲む時に（やる）2回右手で（茶碗を）回して、飲み口を正面から避けて飲む…みたいなのをしましょうって言ってやったんですけど」と説明。だが、「吉田正尚さんが1発目（ホームランを）打った時に、もう忘れてたらしくて」と笑い「（8回に）二塁ベース上で若月さんだけ、めちゃくちゃ丁寧にやってくれて。それはめちゃくちゃうれしかったんですけど。絶妙に浸透してそうでしてない感じで…（苦笑い）。ロッカーに戻ったら大谷さんに“やっぱダメだ”みたいに言われて」とイジられたことを明かした。

北山は「僕じゃ影響力が弱いっていうか、たぶん大谷さんか鈴木さんか、ベース上でやってもらったら浸透すると思うので」と話したが…。試合後、鈴木誠也外野手は「まあまあ、また変えるでしょ。なんかもうちょっとこう、盛り上がるのをやっていけたらいいかな」と変更を示唆。それでも北山は「信じて待つだけ」と話していた。