こちらは、セロ・トロロ汎米天文台（チリ）のブランコ4m望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 1269」（NGC 1291とも）。

エリダヌス座の方向、約3300万光年先にあります。

【▲ ブランコ4m望遠鏡のDECam（ダークエネルギーカメラ）で観測した渦巻銀河「NGC 1269」（Credit: Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA; Image processing: R. Colombari & M. Zamani (NSF NOIRLab)）】

NGC 1269でひときわ目を引くのは、中心を貫く棒状構造と、それを取り囲むように存在する二重の円盤構造です。

明るい中心部とリング状の円盤構造の組み合わせは美しさを感じさせるとともに、車のステアリングを思わせる不思議な姿でもあります。

特徴的な構造は銀河の合体が作り出した？

NOIRLab（アメリカ国立光学・赤外天文学研究所）によれば、NGC 1269の特徴的な銀河円盤は、過去に他の銀河と合体した結果として生じたのではないかと考えられています。

また、二重になっている円盤の内側部分は、銀河の中心から外側へと放射状に広がる密度波（物質が密集して波のように伝わる現象）の影響を受けて、現在観測されている形に整えられたと推測されています。

この画像は、2013年から2019年にかけて実施された「DES（ダークエネルギーサーベイ）」のアーカイブデータをもとに作成されました。DESは宇宙の加速膨張を引き起こしているとされるダークエネルギー（暗黒エネルギー）の性質を探ることを目的に、数億個もの銀河を観測したプロジェクトです。

観測に使用されたのは、このプロジェクトのために開発された観測装置「DECam（ダークエネルギーカメラ）」です。DECamは画素数が約520メガピクセルあり、満月約14個分の広さを1回の観測で捉えることができます。

冒頭の画像はNOIRLabから2026年2月25日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

参考文献・出典NOIRLab - The Cosmic Steering Wheel NGC 1269