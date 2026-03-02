岐阜が27歳ブラジル人FWの加入を発表…ファビオ・アゼヴェド「共に歩み、共に戦い、共に喜びを分かち合いましょう」
FC岐阜は2日、ブラジル人FWファビオ・アゼヴェドの加入を発表した。背番号は99を着ける。
ファビオ アゼヴェドはクラブを通じ、「FC岐阜のユニフォームに袖を通すことができ、大変光栄に思うと同時に、大きなモチベーションを感じています。 チームが勝利を収め、シーズンの目標を達成できるよう、日々献身的に取り組み、チームに貢献していきます。常に成長と進化を追い求め、ピッチ上でのプレーを通じてファン・サポーターの皆さんに喜びと感動を届けられるよう強い覚悟を持って戦います。皆さんの声援が、私たちの大きな力になります。共に歩み、共に戦い、共に喜びを分かち合いましょう。」とコメントしている。
クラブ発表のプロフィール
●FWファビオ・アゼヴェド
■生年月日
1999年1月4日(27歳)
■出身地
ブラジル
■身長
182cm
■経歴
GO Audax-Sao Bento-Audax RJ-Sao Caetano-Criciuma-Linense
