櫻坂46、最新映像作品のジャケット写真＆収録内容公開！『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』の第3弾ビジュアルも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46が4月8日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』のジャケット写真と収録内容が公開された。

3月2日22時からYouTubeにて1回限りでプレミア公開された「Nightmare症候群 -5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA-」のライブ映像の最後に、告知画像が映し出されて解禁された。

■Blu-rayのジャケットには『Addiction』でWセンターを務めた二期生の藤吉夏鈴と山崎天が登場

Blu-rayのジャケット写真は、2ndアルバムとツアーのタイトルにもなった『Addiction』でWセンターを務めた二期生の藤吉夏鈴と山崎天（「崎」は、たつさきが正式表記）が飾り、DVDのジャケット写真には京セラドーム大阪の熱狂が伝わる写真が採用された。

本作には、本編映像でとして京セラドーム大阪公演のDay2の模様を収録。さらに、ボーナストラックとして全国ツアーの東京ドーム公演Day1からDay3、そして京セラドーム大阪公演Day1でしか披露されなかった楽曲が収録される。松田里奈と森田ひかるによるアニメ主題歌「ピッカーン！」も初映像化となる。

さらに、全国ツアー・アリーナ編の裏側やメンバーの想い、ドーム5デイズに向かう姿や四期生との対面などがたっぷり収められた「The Documentary of 5th TOUR 2025 “Addiction”」も収録される。

公開された動画の最後には、三期生による『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』の第3弾となるビジュアルも公開された。グループの“創世記”となるメンバーから、現在、そして未来を受け継ぐ者としての覚悟が感じられるビジュアルとなっている。

■リリース情報

2026.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「光源」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

■【画像】ライブBlu-ray＆DVDのジャケット写真

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/