高市早苗首相、仮想通貨“SANAE TOKEN”に「私は全く存じ上げません」 「誤認されることのないよう」と呼びかけ
高市早苗首相（自民党総裁）が2日、公式Xを更新し、仮想通貨「SANAE TOKEN」について言及した。
【写真】仮想通貨“SANAE TOKEN”に言及した高市早苗首相
高市首相は「SANAE TOKENという仮想通貨が発行され、一定の取引が行われていると伺いました。名前のせいか、色々な誤解があるようですが、このトークンについては、私は全く存じ上げませんし、私の事務所側も、当該トークンがどのようなものなのかについて知らされておりません」と伝えた。
続けて「本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」とし「国民の皆様が、誤認されることのないよう、申し上げることと致しました」と呼びかけた。
