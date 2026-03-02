SHE’Sが、周年第1弾リリースとなる新曲「Good Life」を3月4日に配信リリースすることが決定した。

本楽曲は基俊介(IMP.)・佐々木美玲・落合モトキがトリプル主演を務める、3月10日(火)スタートのドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ／毎週火曜24時59分〜放送、初回は25時09分〜）のオープニング曲として書き下ろされた作品。変わらない事の心地よさを認めながらも、自分にとっての“Good Life”を過ごすために、ほんの少しでも変えてみることで見えてくる幸せに焦点を当て、ホーン隊も加わり軽やかで明るい楽器隊の音色に、気持ちが明るくなるような楽曲に仕上がっている。

▲「Good Life」ジャケット

このタイミングで公開されたジャケット写真は、これまでにSHE’Sのグッズ、ツアー・キービジュアルの数多くを手掛けているデザイナーのジンボウサトシが担当。毛並みが風になびく犬のイラストが目を惹くキャッチーなデザインとなった。

現在結成15周年・メジャーデビュー10周年のアニバーサリーイヤーを迎えているSHE’Sだが、そのデビュー記念月となる6月には周年プロジェクトのひとつとなる、東京と大阪それぞれのコンセプト・テーマを持つ特別公演が開催される。

東京公演のイベントタイトルは＜SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”＞。2016年2月にリリースしたミニアルバムと、その翌月に開催されたツアー＜“She’ll be fine -chapter. 0-＞に由来されており、当時のツアーファイナル会場であり、メジャーデビューを発表した象徴的な場所である渋谷クアトロにて、周年ならではのライブを行なう。一方大阪公演は＜SHE’S 15h Anniversary “She’s fine”＞という、東京公演に対するアンサーと取れるタイトルを冠し、大阪城音楽堂にて開催される。過去の振り返りと未来への希望を掲げた周年ならではの2公演となる模様だ。

本公演開催発表に伴い、オフィシャルファンクラブ「SHE”Zoo”」では会員最速チケット先行の受付がスタートしている。

■ライブ情報 ＜SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”＞

2026年6月1日（月）渋谷 CLUB QUATTRO

open18:00 / start18:45 ＜SHE’S 15h Anniversary “She’s fine”＞

2026年6月14日（日）大阪城音楽堂

open16:30 / start17:30 料金￥5,500(税込） ＜SHE”Zoo”会員最速先行＞

期間：3月2日(月)22:00〜3月15日(日)23:59

https://fc.she-s.info/feature/she-s15thanniv_live

■＜SHE’S in Billboard Live＞ 2026年

4月12日(日) ビルボードライブ横浜

第1部 open14:00 / start 15:00

第2部 open17:00 / start 18:00

4月19日(日)ビルボードライブ大阪

第1部 open14:00 / start 15:00

第2部 open17:00 / start 18:00 料金：サービスエリア￥8,900〜 / カジュアルエリア￥8,400〜(※1drink付)

【全席チケット型アクリルキーホルダー付き】

※全て税込料金。

※ご飲食代は別途ご精算となります。

※お席には指定料が必要な席種がございます。詳細は以下会場HPにてご確認ください。

・Billboard Live YOKOHAMA

http://www.billboard-live.com/club/y_index.html

・Billboard Live OSAKA

http://www.billboard-live.com/club/o_index.html