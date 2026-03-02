SHE’S、ドラマ『ぴーすおぶせーふ』OP曲「Good Life」を配信リリース＋周年記念公演を東阪開催へ
SHE’Sが、周年第1弾リリースとなる新曲「Good Life」を3月4日に配信リリースすることが決定した。
本楽曲は基俊介(IMP.)・佐々木美玲・落合モトキがトリプル主演を務める、3月10日(火)スタートのドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ／毎週火曜24時59分〜放送、初回は25時09分〜）のオープニング曲として書き下ろされた作品。変わらない事の心地よさを認めながらも、自分にとっての“Good Life”を過ごすために、ほんの少しでも変えてみることで見えてくる幸せに焦点を当て、ホーン隊も加わり軽やかで明るい楽器隊の音色に、気持ちが明るくなるような楽曲に仕上がっている。
このタイミングで公開されたジャケット写真は、これまでにSHE’Sのグッズ、ツアー・キービジュアルの数多くを手掛けているデザイナーのジンボウサトシが担当。毛並みが風になびく犬のイラストが目を惹くキャッチーなデザインとなった。
現在結成15周年・メジャーデビュー10周年のアニバーサリーイヤーを迎えているSHE’Sだが、そのデビュー記念月となる6月には周年プロジェクトのひとつとなる、東京と大阪それぞれのコンセプト・テーマを持つ特別公演が開催される。
東京公演のイベントタイトルは＜SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”＞。2016年2月にリリースしたミニアルバムと、その翌月に開催されたツアー＜“She’ll be fine -chapter. 0-＞に由来されており、当時のツアーファイナル会場であり、メジャーデビューを発表した象徴的な場所である渋谷クアトロにて、周年ならではのライブを行なう。一方大阪公演は＜SHE’S 15h Anniversary “She’s fine”＞という、東京公演に対するアンサーと取れるタイトルを冠し、大阪城音楽堂にて開催される。過去の振り返りと未来への希望を掲げた周年ならではの2公演となる模様だ。
本公演開催発表に伴い、オフィシャルファンクラブ「SHE”Zoo”」では会員最速チケット先行の受付がスタートしている。
■Digital Single「Good Life」
2026年3月4日(水)リリース
Pre-Add/Pre-Save https://shes.lnk.to/Good-LifePR
※日本テレビドラマ『ぴーすおぶせーふ』オープニング曲
■日本テレビドラマ『ぴーすおぶせーふ』（毎週火曜 24:59〜）
初回放送：2026年3月10日(火)25:09〜
※放送時間は変更になる可能性がございます
※放送終了後Hulu/TVerで見逃し配信
出演：
基俊介(IMP.)/佐々木美玲/落合モトキ ほか
公式HP：https://www.ntv.co.jp/pos/
公式X：https://x.com/poc_ntv
公式Instgram：https://www.instagram.com/poc_ntv/
■ライブ情報
＜SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”＞
2026年6月1日（月）渋谷 CLUB QUATTRO
open18:00 / start18:45
＜SHE’S 15h Anniversary “She’s fine”＞
2026年6月14日（日）大阪城音楽堂
open16:30 / start17:30
料金￥5,500(税込）
＜SHE”Zoo”会員最速先行＞
期間：3月2日(月)22:00〜3月15日(日)23:59
https://fc.she-s.info/feature/she-s15thanniv_live
■＜SHE’S in Billboard Live＞
2026年
4月12日(日) ビルボードライブ横浜
第1部 open14:00 / start 15:00
第2部 open17:00 / start 18:00
4月19日(日)ビルボードライブ大阪
第1部 open14:00 / start 15:00
第2部 open17:00 / start 18:00
料金：サービスエリア￥8,900〜 / カジュアルエリア￥8,400〜(※1drink付)
【全席チケット型アクリルキーホルダー付き】
※全て税込料金。
※ご飲食代は別途ご精算となります。
※お席には指定料が必要な席種がございます。詳細は以下会場HPにてご確認ください。
・Billboard Live YOKOHAMA
http://www.billboard-live.com/club/y_index.html
・Billboard Live OSAKA
http://www.billboard-live.com/club/o_index.html
