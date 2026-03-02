◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が２日、オリックスとの強化試合に「３番・中堅」で先発出場。“日本初戦”は２打数無安打１四球で７回の守備から退いた。

試合後は「まだいい状態とは言えないんですけど、明日からしっかり頑張りたい」などと振り返った。取材の最後には「じゃあ、翔平呼んできましょうか？」とニヤリ。「みんなお金出してください。翔平呼ぶのはお金が必要なので」とアメリカンジョークで締めた。なお、大谷の取材対応はなかった。

この日の誠也は初回２死の第１打席が寺西から遊飛、４回２死の第２打席が田嶋から二邪飛、７回１死の第３打席が入山から四球という内容だった。

同じメジャー組の吉田正尚（レッドソックス）とともに、２４日にチャーター機で米国から帰国した誠也。規定のためメジャー組は出場できなかった２７日、２８日の中日戦（バンテリンドーム）の試合前には大谷、吉田と３人で豪華フリー打撃を実施し、２８日には大谷が“５階席弾”を放った後に“５階席弾”をお返しするなど２３スイングで大谷の９本を上回る１１本のサク越え。驚異のパワーで球場をどよめかせていた。

誠也はメジャー４年目となった昨季、１５１試合で打率２割４分５厘、自己最多の３２本塁打、１０３打点。メジャーの日本人選手では松井秀喜、大谷翔平に次いで３人目、右打者としては初めて３０本、１００打点以上をマークし、ＭＬＢでも屈指の長距離砲に成長を遂げた。

前回のＷＢＣは直前の故障で出場を辞退。それだけに、今回にかける思いは大きく「周りの人たちのサポートでＷＢＣに行ける。みんなと一つになってやっていければいい」と意気込んでいた。