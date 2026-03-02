「2番・DH」大谷翔平は3打席無安打…内川聖一氏「ほんの少しの差というところ」　オリックスに1点差負け【侍ジャパン】

オリックスとの強化試合は3打席無安打に終わった大谷翔平(C)Getty Images

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは3月2日、京セラドーム大阪でオリックスとの強化試合に臨み、3-4で敗れた。大注目の大谷翔平は「2番・指名打者」で先発出場し、3打席無安打。8回に代打・中村悠平が送られ、途中交代となった。

まずは、初回一死から大歓声が送られる中、打席に入った大谷。初球、2球目とオリックス先発の寺西成騎の153キロをファウル。最後はカウント2-2からの6球目、151キロをはじき返したが左飛となった。

第2打席は3点を追う4回一死から、左腕の田嶋大樹と対戦。豊富な球種を前にカウント2-2と追い込まれると、5球目の143キロ直球に空振り三振に倒れた。

第3打席は7回の先頭打者。4番手・入山海斗の初球150キロ直球を空振り、2球目135キロのフォークを見逃し、3球目149キロ高め直球を空振り。カウント1−2から4球目の150キロ直球を高々と打ち上げ、左飛となった。