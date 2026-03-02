「2番・DH」大谷翔平は3打席無安打…内川聖一氏「ほんの少しの差というところ」 オリックスに1点差負け【侍ジャパン】
オリックスとの強化試合は3打席無安打に終わった大谷翔平(C)Getty Images
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは3月2日、京セラドーム大阪でオリックスとの強化試合に臨み、3-4で敗れた。大注目の大谷翔平は「2番・指名打者」で先発出場し、3打席無安打。8回に代打・中村悠平が送られ、途中交代となった。
まずは、初回一死から大歓声が送られる中、打席に入った大谷。初球、2球目とオリックス先発の寺西成騎の153キロをファウル。最後はカウント2-2からの6球目、151キロをはじき返したが左飛となった。
第2打席は3点を追う4回一死から、左腕の田嶋大樹と対戦。豊富な球種を前にカウント2-2と追い込まれると、5球目の143キロ直球に空振り三振に倒れた。
第3打席は7回の先頭打者。4番手・入山海斗の初球150キロ直球を空振り、2球目135キロのフォークを見逃し、3球目149キロ高め直球を空振り。カウント1−2から4球目の150キロ直球を高々と打ち上げ、左飛となった。
それでも、侍ジャパン合流後の最初の試合。試合を中継した『TBS』で解説を務めた元横浜（現DeNA）、ソフトバンクの内川聖一氏は「（3打席目は）ほんの少しの差というところ。打席数を重ねていく中で、しっかり距離感が合ってくればというところだろ思いますね。紙一重」と評した。
チームは追い上げ届かず、オリックスに1点差で敗戦。フラッシュインタビューで井端弘和監督は、大谷を含めたメジャー組に対して「久々の実戦だったと思います。明日（3日・阪神戦）は数少ない打席をいい形で終えてほしいなと思います」と期待を込めた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]