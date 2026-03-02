「仲良し夫婦感すごい」女性お笑い芸人、“レンタル彼氏”との2ショットに「お綺麗すぎてびっくり」反響
お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。“レンタル彼氏”とのツーショットを公開しました。
【写真】稲田美紀と“レンタル彼氏”のツーショット
ピン芸人・シゲカズですさんがプロデュースする『クセひらパー』は、大阪のひらかたパークを舞台に、芸人たちが園内でネタやさまざまな企画を展開する人気イベント。稲田さんはシゲさんとペアを組み、デートさながらに園内を歩いていたようです。
コメントでは「間近でみてお綺麗すぎてびっくりしました」「お似合いです笑」「仲良し夫婦感すごい」「稲田さんが好み過ぎて、羨ましいぜー」「表情のクセが強すぎて内容が入ってこないｗｗｗ 最高のコンビですね」「ひらパー楽しそうすぎる」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「お似合いです笑」稲田さんは「レンタル彼氏タイプの人じゃなかったけど 優しくて強くて面白かった」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・20世紀のシゲさんとの自撮りショットです。ハッシュタグ「#クセひらパー」が付けられており、イベントでのオフショットのようです。
「クセひらパー写真選手権決定！」2日には、イベント主催のシゲカズですさんも自身のXを更新しました。「クセひらパー写真選手権決定！」とつづり、稲田さんとシゲさんのツーショットや、ほかの出演者の写真を公開しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
