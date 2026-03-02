宇宙での国際協力などを促進する国連宇宙部のトップが日本テレビのインタビューに答え、宇宙ごみを取り除く技術で日本が先進的な役割を果たしていると期待を語りました。

国連宇宙部は、衛星を活用して防災に役立てたり宇宙での国際協力を促進したりする役割を担っています。そのトップ、アーティ・ホラマイニ部長は、内閣府の宇宙関連シンポジウムなどに出席のため、先月24日から来日していました。

国連宇宙部 アーティ・ホラマイニ部長

「日本の宇宙開発については政府が一丸となって財政支援に取り組んでいるのが素晴らしいと思う」

今、宇宙開発の問題の1つは、ロケットの残骸などの宇宙ごみが増え続けていることで、人工衛星などに衝突する懸念がもたれています。ホラマイニ部長は日本の宇宙ベンチャー「アストロスケール」などがその回収に向けて取り組んでいることに期待感を示しました。

国連宇宙部 アーティ・ホラマイニ部長

「宇宙デブリ（宇宙ごみ）に関してデブリの除去を世界の問題としていく必要がある」

「国連宇宙部はアストロスケールとも共同事業を行っている。彼らはスペースデブリの除去事業者としては先駆者。スペースデブリの除去に特化した企業が生まれたことに国連はサポートしていきたい」

「アストロスケール」は、JAXAと協力して去年、公開されている情報としては世界で初めて宇宙ごみの周りを観測し、15メートルまで接近して一定時間、姿勢を維持することに成功しました。

国連宇宙部 アーティ・ホラマイニ部長

「（日本にはロケットや衛星などが宇宙ごみと）衝突するのを回避するガイドラインがある。世界中がそのようなガイドラインに従っている訳ではない。（日本の）ガイドラインが世界の標準になることを期待している」

ホラマイニ部長はこのように述べて、宇宙ごみに関する国際的なガイドラインの策定が望ましいとの考えを示しました。