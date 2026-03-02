フジ『呼び出し先生タナカ』3・16で最終回
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志がMCを務めるフジテレビ系バラエティー『呼び出し先生タナカ』が2日に放送され、次回3月16日の放送をもって最終回を迎えることが発表された。
【写真】3・16で最終回を迎える『呼び出し先生タナカ』
この日は「卒業式直前！呼び出し先生タナカ 4年間の総復習テストSP」と題し、2時間にわたって放送。エンディングで「次回呼び出し先生タナカ最終回」とのナレーションとテロップが流れ、3月16日の放送が最終回となることが告知された。
放送終了後には番組公式Xも更新され、「次回は最終回！3月16日（月）よる7時【卒業試験SP】おば科VS優等生がガチ対決でまさかの奇跡が！？卒業式も…」と告知した。
同番組は2022年にレギュラー放送を開始したクイズバラエティー。田中がゴールデン帯で初めてMCを務め、個性豊かな出演者たちとの掛け合いで人気を集めてきた。
