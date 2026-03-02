女性プロレスラーとして初となるプロレス大賞最優秀選手賞(MVP) と、女子プロレス大賞に選ばれるなど、活躍する上谷沙弥さん（29）。EXILEのサポートダンサーやバイトAKBとしてのアイドル活動など、様々な経歴をもつ上谷さんに、挑戦し続けるマインドを伺いました。

■何度も挫折を経験 当時の思い

小学生の頃、ダンスを始めたという上谷さん。中学生までの間に国内の大会や世界大会に出場するなど、どんどんダンスにのめり込んでいったそうです。そして、高校生の頃にはEXPG STUDIOに通い、EXILEのサポートダンサーなどを務めました。そこで、「バックダンサーじゃなくて前に出てスポットライト」を浴びたいと思い始め、アイドルオーディションを受けるようになったといいます。

――アイドルのオーディションを受けつづけた時期について

一番初めが『バイトAKB』っていう時給1000円のアイドル活動があったんですけど、半年で解散してしまって。でも、夢が諦めきれなかったので大学進学をするのはやめて、オーディションを受けまくる日々が続いたんですけど。100回以上受けたんですけど、どれも全部うまくいかなくて落ちまくって。このときが自分の中での人生のどん底にいて。

――当時はどんな思いで過ごしていましたか？

生きてて楽しいとか、そういう感情が一切生まれなくて、ご飯とか食べてても味がしないというか。何してても楽しさみたいなのが全くなかったので、自分的には人生の絶望にいたなって思います。

――オーディションに落ちている時期に、前を向けた理由はなんですか？

当時実家暮らしで、一番近くにいてくれたのが母親の存在なので。母がそばで、「大丈夫だよ。次は絶対受かるから」ってそばで励ましてくれ続けたのは本当に自分の心の支えになりました。

■気がついたら“プロレス界”に 自伝本を出版

様々なオーディションを探す中で、“プロレスとアイドルを融合したオーディション”に出会い、気がついたらプロレスラーの練習生になっていたという上谷さん。2019年にプロレスデビューを果たし、『Queen's Quest』というグループをへて、現在は『H.A.T.E.』というグループでヒールレスラーとして活躍しています。そして、2月20日に今までの経歴などをつづった自伝本を出版しました。

――自伝本を出版した理由を教えてください。

最初のきっかけは、ＫＡＤＯＫＡＷＡさんが出さないかということでお話をいただいたのがきっかけなんですけど。幼少期から今に至るまで、自分の人生すべて包み隠さずつづりました。ヒールレスラーになってから自分のことを知ってくれた人も多いと思うので、アイドルオーディションをたくさん受けて落ちまくったりとか、いろんな挫折があって今に至るので。そういうのひっくるめて全て知った上で、今の私のプロレスを見てほしいなって思って出版を決めました。

■新たな挑戦をしつづける そのマインドとは？

様々な事に挑戦し、挫折も経験した上谷さん。大事にしているマインドはあるのでしょうか。

――新たな場所で活動する際は、どのようなマインドを意識していますか？

ずっと意識してたのは挑戦し続けるってこと。挑戦することが怖いみたいな人っていると思うんですけど、自分自身挑戦しない方が怖いなって私はすごく思うタイプで。挑戦しなかったら、やらない後悔ももちろんそうだし、どんな感情も味わえないじゃないですか。やってみたら「楽しい」とか、「あぁ合わなかった、だめだった」とか。そういう感情もあるかもしれないけど、何かしらの感情が味わえてる時点で勝ちというかプラスだと思うので、常に挑戦することっていうのは心がけてきました。

――プロレスの魅力はなんだと思いますか？

その人の人生全てがリング上に投影されるところだなって私は思ってて。例えば適当に生きてきたりとか、薄っぺらいような人生を送ってきた人は本当にそれなりのプロレスしかできないんですけど。やっぱいろんな人生を歩んできたりとか、本当にいろんな経験をしてきた人とかはリング上で本当に厚みのあるプロレスができるんですよ。リング内だけじゃなくて、リング外で過ごしてきた、その人の人生全てがリング上で投影されるところっていうのは私は魅力かなって思います。勝ち負けだけじゃないなって思うんですよね。人生かけてプロレスをやってる姿みたいなのを見てほしいなって思います。

■「全盛期を作りたい」 今後の目標

――プロレスラーとしての今後の目標を教えてください。

スターダムで東京ドーム興行をやることが今の夢です。メインでベルトをかけてやるのが夢です。過去に女子って多分1回しかやったことないので、また今の時代で全盛期を作りたいです。