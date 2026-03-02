＜義母が冷たい？＞「子どもを預けてラクしたかったのに断られた！」という嫁。いや…ちょっと待って？
孫と祖父母の関係は、「可愛がるもの」「助け合うもの」と漠然とイメージされがちではないでしょうか。とくに育児の渦中にいるママにとって、身近な存在である義母を、頼れる存在として期待してしまうこともあるでしょう。今回は、その当たり前だと思っていた期待が、はっきりと否定された話です。
『義母をうまく使って、子どもを預けてラクしようと思ったけれど断られた。可愛い孫なのだから預かってとお願いしたら喜ぶと思っていたのに、「預かるのは責任があるから」ときっぱり断られた。意外と冷たい。預かってもらうために義実家の近くに家も建てたのに』
義母にとって「可愛い」と「預かる」は別問題
まず見られたのは義母は間違っていないという意見でした。とくに孫への愛情と保育の責任は切りわけて考えるべきだ、という声が目立ちます。
『命を預かると思うと、簡単に引き受けられない』
『私の両親が孫を預かったときのこと。兄夫婦が帰ってきたときに子どもが鼻水を垂らしていて、兄嫁が「ああ、風邪ひいたみたい」とボソッと言ったらしくて、父がしょげていたのを思い出した』
高齢になると、体力や判断力への不安も大きくなるのではないでしょうか。小さな子どもだと誤嚥や転倒など、少しの油断が事故につながることもあるでしょう。わが子ならムリをしてでも頑張れたことが、孫となると一気に重荷になる。その感覚は自然だと受け止める人も少なくありませんでした。
『可愛いのと預かるのは別だと思う。いきなりだととくに』
『やんちゃな子だと少し厳しそう』
義母が断ったのは冷たさではなく、現実的な判断だったのではないか、という見方です。
「ラクをしたい」が透けて見えてしまった？
一方で、投稿文の言い回しに引っ掛かりを覚えたママもいました。
『「うまく使って」という気持ちが、透けて見えたのでは？』
孫を預けたい理由が、緊急の事情ではなく「ラクをしたい」だった場合、義母としては距離を置きたくなるのもムリはありません。
『義母を利用しようとして、断られたら意外と冷たい？ 「賢い」の間違いでしょう』
義母の立場から見れば、自分がいいように利用されていることを感じ取った可能性もあります。また、「近くに住んでいるから」「家を建てたから」という理由が重なるほど、期待や役割を一方的に背負わせてしまう危うさもあるでしょう。お互いが気持ちよく過ごすための一線を、義母は示してくれたのかもしれません。
孫を預かってもらえないなら、介護も断れる？
少し辛辣ながら、「それなら将来の介護も断っていい」という声も上がりました。
『じゃあ義母のお世話もムリだね。自分の母親ではないし責任をもてないからね』
『近くに住んでいても介護とか通院の世話とか、同じ言葉で断れば罪悪感もないよ』
これは義母を突き放すというより、「持ちつ持たれつ」を期待しすぎない距離感の提案かもしれません。普段からムリに助け合うような関係でなければ、将来の負担感も減るという考えです。
まずは家庭内で完結を
少なくなかったのは、「育児の第一責任は親にある」という考えでした。
『仕事だったら保育園に預けて、遊びに行くなら旦那に預かってもらいなよ』
『可愛い孫だから預かっては、ムリよ。さすがに恩着せがましい。緊急事態のときはきっと力になってくれるよ。そのためにも、普段の育児を頑張ろうね』
また、義実家に預けることで起こり得るトラブルを挙げるママもいました。食事の内容、生活リズム、しつけの違いなど、善意が事故や不満につながるケースもあります。
『未就学児のときに義実家でご飯を作ってくれた。若干具が大きいなと思ったけれど、作ってくれたから言いづらかった。案の定、若干つまりかけた』
『義両親は旦那と孫を呼び出すけれど、自分たちがつけたかった名前で孫を呼ぶ。抱っこで車に乗せたり、好きなだけアイスやジュース、ケーキを食べさせたり。卒乳している孫に授乳したいからってミルクを飲ませながら寝かせる』
預かってもらうことが迷惑な場合もあるようです。善意ではじまった孫守りが、後々の関係悪化につながることも少なくありません。
孫は可愛い存在でしょう。しかし「可愛いから預かってもらえる」「近くに住んだから頼れる」という期待は、相手の負担や不安を見落とした一方的なものなのではないでしょうか。義母の断りは、冷たさではなく限界を知った上での誠実な選択だったのかもしれません。育児の基本は、まず家庭内で回すこと。その上で、本当に困ったときに頼れる関係を築いていくことが、長い目で見てお互いを守る距離感につながると言えそうです。