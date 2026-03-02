橋本環奈が主演を務める月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第8話では、宮村亜里沙（湯山新菜）の死を巡る隠蔽問題の核心に迫っていく。その真相の鍵を握るのが、小田桐蒼（八木勇征）だ。

第7話で初登場した小田桐は、第8話でも引き続きゲストとして登場。中田啓介（向井理）が小田桐の勤める診療所を訪ねた、その続きが回想シーンとして描かれる。湾岸医療センターで、かつて中田の下について勤務していた小田桐。中田とは久しぶりの再会となる。脳外科医を志望していた小田桐だったが、命にかかわる現場には向いていないと判断し、現在の父のクリニックを手伝う道を決めた。

そのきっかけとなったと思われるのが、宮村の一件。彼女は湾岸医療センターから転院した先で、階段から転落し頭部に致命的な外傷を負って死亡した。「小田桐先生、君はそのことについて何か知っているんじゃ……」と問われると、小田桐は慌てた様子で「もういいですか」とその場を立ち去っていく。動揺した表情から、その真相を内に秘めていることは明白だ。

FANTASTICSとしてのアーティスト活動と並行して、2021年より本格的な俳優としてのデビューを果たした八木勇征。2025年は、映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』、映画『隣のステラ』、ドラマ『あやしいパートナー』（MBS／TBS）と主演作が3作品。2026年4月公開の映画『SAKAMOTO DAYS』への出演も発表されている。恋愛ドラマや青春映画への起用が多い八木だが、『ヤンドク！』で担っているのはシリアスな側面。言い変えれば、真摯に命と向き合う、心優しい人物だ。一見すると、湖音波（橋本環奈）をはじめとするヤンキーのコミカルな側面が際立つ『ヤンドク！』だが、ここから先、小田桐の研修医時代が本格的に描かれていくことによって、医療ドラマとしてのさらなる深みを与えていきそうだ。

一方で、謹慎を命じられた湖音波は、吹っ切れてゲーセンに、ラーメン、カラオケと大暴れ。そんな最中、マブダチの麗奈（内田理央）に動脈瘤が見つかってしまう。真理愛（平祐奈）をバイク事故で亡くしたことをきっかけに、人の命を救う医師になりたいと一念発起した湖音波は、こんな時に謹慎をくらっている自分に憤りを覚える。けれど、麗奈の手術をかって出てくれたのは、大友（音尾琢真）をはじめとした脳神経外科の頼れる仲間たち。湖音波は、大友たちを信じ、病院に運ばれてくる急患を手術することになる。本来であれば中田がオペを担当すべきだが、謹慎中の湖音波に中田はオペを許した。

無事手術が成功した麗奈は、大友に対して急にしおらしくなる。命の恩人ということもあるが、どうやら「美しい脳」と言われた“最高の褒め言葉”が決め手だったらしい。その頃、院長の大河原（大塚寧々）は、中田の執刀歴を調べていた。最後に執刀したのは宮村。そこから1年近く、中田はメスを握っていないことになる。宮村のことを詮索しないよう、湖音波に釘を刺す中田。『ヤンドク！』も残り3話。「僕は逃げ出したんです」と小田桐が涙を流す第9話では、大河原、そして湖音波が事件の真相に迫っていく。（文＝渡辺彰浩）