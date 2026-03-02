＜近所？夜バンバン騒音＞受験ラストスパート！21時、外から信じられない音⇒なに？【第1話まんが】
私はユウコ、40歳。娘のリナは小6で、今は中学受験のラストスパートです！ 娘のリナは昔から星が好きで、学校に天文部のある私立中学（中高一貫校）が第一志望。憧れの学校に行きたい一心で、ずっと頑張ってきています。模試の結果に一喜一憂する日もありましたが、夜空を見上げながら夢を語るリナの瞳は輝いています。努力が実を結び、満天の星空の下で最高の仲間と出会えるよう、母として全力で支えたいです。そんな大事な時期に、事件は起きました……。
「バンバンバンバン」すごく大きい音が聞こえました。
（え、なに……？）
「バンバンバンバン」今は夜21時です。窓からそっと音がする方向を見ると、どうやらお隣の中学生の子が自宅の庭でバスケのドリブルをしている様子……。
ドリブルの音、ゴールポストにボールが当たる音。さらに走る音も聞こえて。どの音も振動を伴って響いてきます。
娘も私も戸惑っています。
（お隣に迷惑だって言ったほうがいいのかな。でもお隣の敷地内だし……）
バスケットボールについてよく分かっていなかったのですが。音が、想像以上に響きます。
明るい活動時間だと気にならなかったのですが、夜の静かな時間では相当な音です。
受験という大切な時期に、毎晩集中できない日が続く……？ と思うと、ゾッとしました。
こんな理不尽な理由で大事な娘の受験をダメにされたら……。私は、お隣に話をしに行くことを考え始めました。なるべく冷静に伝えられるように努めたいと思います。
