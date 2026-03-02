3月2日、新潟県警が防犯アプリ『にいがたポリス』を公開しました。一体どんなアプリなのか…アプリについて取材しました。

2023年以降、県内の犯罪件数が増加傾向にあることを受け、県警が初めてアプリを開発し、2日、運用を開始しました。



アプリには『防犯ブザー』や『クマ鈴』などの機能が搭載されているほか…



【藤森麻友アナウンサー】

「アプリ上のマップでは、近くで起こった犯罪を確認することができます。こちらのあたりでは自転車が盗まれたようです」





県内に潜む危険をマップで確認することもできます。この日は地域の高校生も招かれ、実際にアプリを体験していました。【高校生】「新潟駅などに行くことが多いので、どこら辺で犯罪が起きているのかをその場で知ることができていいと思った」【高校生】「近くで何かあったら、そこには近づかずに家に帰りたい」【高校生】「いざ危険な目に晒されたときに、少しでも安心できるものがあるのでいいと思った」【県警安全安心推進室 菅野麻由子 室長】「にいがたポリスをダウンロードしていただいて、安全安心な暮らしのために、ぜひ活用していただきたいと思う」県民の安全安心な暮らしを守る新たな防犯アプリとして期待が高まります。