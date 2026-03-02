歌い手・Adoさんが、自身初となる“実写ミュージックビデオ”に挑戦。Adoさんがコメントを寄せました。

Adoさんの半生を描いた新曲『ビバリウム』は、自伝的小説『ビバリウム Adoと私』をもとに作られた楽曲。自己否定に苦しみながらもどこかに光を求めるAdoさんの心の叫びをボカロックに昇華させ、歌った一曲となっています。



Adoさんは、「初めての実写で、しかも私自身が出演している今回のMVは、ものすごく見応えがあるのではないかと思います･･････所々で結構攻めたシーンが多いので、リスナーの皆さんは少し困惑してしまうかもしれませんね･･････（笑）」と明かしました。

続けて、「個人的には水の中のシーンも私が演じているので、そこは本当にしっかり見ていただきたいです（とても濡れたので） それから走っているシーンなんかは自分としてはちょっと必死なのが面白くて･･･でも実際ヒールで走るのは大変でした･･････（笑）ですが、楽曲『ビバリウム』と小説『ビバリウム Adoと私』にとって、本当に本当に大切な作品になったと思います。どんな形であっても私であることには変わりません」とコメントを寄せました。