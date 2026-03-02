【ドバイ＝吉形祐司】イランの最高指導者アリ・ハメネイ師が米国とイスラエルによる攻撃で死亡したことを受け、マスード・ペゼシュキアン大統領は１日、最高指導者の職務を代行する「臨時指導評議会」の発足を発表した。

ハメネイ師の後継者選出に向けた手続きを進められるかは不透明で、暫定的な集団指導体制が当面続く可能性もある。

国営テレビなどによると、評議会は発足した１日に２度の会合を開いた。今後の方針などを話し合ったとみられる。

評議会は、憲法の規定により、大統領と司法府長官のゴラムホセイン・モフセニエジェイ師、違憲立法審査機関「護憲評議会」から選ばれたイスラム法学者のアリレザ・アラフィ師で構成する。米国とイスラエルの攻撃により殺害された国防幹部の後任の任命などを急ぐ必要がある。

ペゼシュキアン氏はビデオメッセージで、「ハメネイ師や、世界の正義を追求したすべての人々が築いた道を踏襲する」と述べ、イスラム革命体制を継続していく意志を表明した。

一方、アラフィ師を選出した護憲評議会の報道官は１日、国営テレビのインタビューで、「憲法は『可能な限り速やかに』と規定しているが、我々は戦争状態にあり、邪悪な敵は犯罪行為を中止しそうもないことに留意すべきだ」と述べ、次期最高指導者の選出時期について明言を避けた。

後継の最高指導者を選出する専門家会議（定数８８）を構成するメンバーらの安否は不明だ。現体制の転換を目指す米国やイスラエルが、最高指導者を選出する会議の場所を特定し、攻撃を仕掛ける可能性も否定できない。ハメネイ師は国防関連の会議を開催中の攻撃で殺害されており、政権としては慎重にならざるを得ないのが実情だ。