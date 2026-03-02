『呼び出し先生タナカ』16日最終回 村重杏奈が涙「今まで私たちの先生でいてくれて、ありがとうございました」
フジテレビ系バラエティ番組『呼び出し先生タナカ』が、16日(19:00〜)放送の2時間スペシャルで最終回を迎えることが、2日放送の同番組で発表された。
アンガールズ・田中卓志
同番組は、さまざまなゲストが生徒としてタナカ先生(アンガールズ・田中卓志)に呼び出され、学校にまつわる“一斉テスト”に挑戦するという内容で、日曜21時枠で2022年4月にスタート。村重杏奈や猪狩蒼弥らがバラエティで活躍するきっかけをつかんだ。
また、MCのアンガールズ・田中にとって、ゴールデン帯初MCの番組。マイナビニュースのインタビューに「正直、僕みたいな者が『え〜いいのかなあ』っていう気分もあったんですけど、やらせてもらえる人は一握りだから、『こんな貴重な機会は全力でやりたいな』という気持ちになっていきました」と語っていた。
16日放送の最終回は、4年間の集大成となる「おば科vs東大・早慶 卒業試験SP」。「今まで私たちの先生でいてくれて、ありがとうございました」と感謝の挨拶をする村重をはじめ、生徒たちが涙で別れを迎える卒業式となる。
アンガールズ・田中卓志
同番組は、さまざまなゲストが生徒としてタナカ先生(アンガールズ・田中卓志)に呼び出され、学校にまつわる“一斉テスト”に挑戦するという内容で、日曜21時枠で2022年4月にスタート。村重杏奈や猪狩蒼弥らがバラエティで活躍するきっかけをつかんだ。
16日放送の最終回は、4年間の集大成となる「おば科vs東大・早慶 卒業試験SP」。「今まで私たちの先生でいてくれて、ありがとうございました」と感謝の挨拶をする村重をはじめ、生徒たちが涙で別れを迎える卒業式となる。