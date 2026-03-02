ロート製薬株式会社（本社・大阪市）は２日、妊娠・出産を取り巻く意識・実態を調査した「妊活白書２０２５」の結果を発表した（２０２５年１２月２〜１０日、インターネット調査＝１８〜４９歳の既婚、子どもの有無を絞り込まずに配信、３万５６８サンプル）。

同白書は２０１８年から調査を開始し、８年目となるが、今回の調査では「仕事・キャリア」が子どもを望む・望まないの選択や妊活への意識や行動に影響を与えているほか「希望していた時期に妊活を開始できなかった理由」にもつながっていることが明らかになった。

若年未婚男女 （１８〜２９歳・子どもなし ｎ数４００）を対象にした「将来、子どもが欲しいかどうか」の問いには「欲しい」３７・４％、「欲しくない」６２・６％と回答。「現在、そして将来も子どもを欲しいと思わない」の回答は、１８年の調査以降、初めて女性（６４・７％）の割合が男性（６０・７％）の割合を上回った。同社は「『結婚・出産・子育てや生活・人生に対する意識』に対して、男性よりも女性が、子どもを産み・育てることによる『経済的な負担』と『仕事のキャリアへの支障』をより不安視しています」と分析する。

一方、「将来、子どもを望む」若年未婚男女の第一子希望年齢に関しては、１８年は約２・５人に１人（３９・０％）が「３０歳になるまでに」第一子を望んでいたが、２５年は約４人に１人（２５・２％）まで減少。３０代以降に希望する層が伸張し、第一子希望年齢が後ろ倒しとなっているという（平均年齢３１・３歳）。これに加えて女性は、１８年は約２人に１人（５１・８％）が２０代までに第一子を望んでいたが、２５年は約４人に１人（２４・３％）まで減少した。

現在または将来子どもを望む既婚男女 （２５〜４４歳、妊娠中含め子どもはいない ｎ数８００）を対象に、妊活と仕事・キャリアに対する意識を問うと、既婚男女は「子どもを持つことで仕事のキャリアに支障が出る」（男性５２・０％、女性６４・１％）、「子どもを産み・育てていく上で転職や異動も視野に入れている」（男性５３・３％、女性６６・８％）と回答。男女ともに半数以上が、仕事・キャリアへの影響を感じており、特に女性は男性に比べて１０ポイント以上高い結果が出た。

妊活経験者男女（１８〜４９歳、子どもがいる ｎ数５００）を対象にした妊活開始のタイミング調査は、女性の約３人に１人（３４・０%）が「自分が希望していた時期よりも遅くなった」と回答。男性（１９・３%）との差は約１・８倍で、３０代女性の４割以上は希望時期より遅くなったことが明らかに。３０代前半女性の妊活が遅れた理由は「妊活に関する情報不足や不安があった」（３７・９％）、「仕事の都合やキャリアアップの機会を優先」（２４・１％） との回答が多く、仕事のキャリア躍進期と妊活タイミングが重なることや妊活への情報不足・不安が、結果として妊活開始時期の遅れに大きく影響を及ぼしたことがうかがえるという。