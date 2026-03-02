◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの新しいパフォーマンスが披露された。８回２死一塁で適時二塁打を放った若月健矢（オリックス）が二塁に到達すると、右手で円筒形のものを持つような形を作り、左手は“底”を支えるようにしてクルクルと回すようなしぐさを２回した後、飲むようなしぐさをみせた。５回に吉田正尚（レッドソックス）にソロ本塁打が飛び出した際も、ベンチで鈴木誠也（カブス）や周東佑京（ソフトバンク）が同じような動作をみせていた。

発案は北山亘基投手（日本ハム）。前日、大谷翔平から「セレブレーションを決めて発表しろ」と無茶ぶりされ「眠れないくらい考えました。世界と戦うので日本の伝統文化がいいと思って、京都出身なので。大谷さんもお茶のメーカーのＣＭに出ていたので」と考え出した。正しい“作法”は「立てたお茶を２回回して飲む」だという。

前回のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、ヌートバー（カージナルス）が披露したペッパーミルポーズが浸透し、国民的流行にもなった。しかし今回はパフォーマンス決めが難航。先月２２日の壮行試合ソフトバンク戦（宮崎）では、森下翔太（阪神）が釣りのリールを巻くようなパフォーマンスを披露していた。ところが中大の先輩にあたる牧は「（森下が）しょうもないパフォーマンスを考えてるんですけど、なかなかハマらない。２人だけなので広まってない」とダメ出し。森下は「まだ適当にやっているだけなので、決まったらまた言います。何かいいのが、改良を加えていきます」と苦笑いしていた。