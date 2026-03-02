3月から大分県大分市のトキハ本店の営業時間が17年ぶりに短縮され、1日から午後6時半までの営業となっています。

◆閉店アナウンス

「ご来店いただきまして誠にありがとうございます。ただいま閉店のお時間でございます」

トキハ本店

大分市のトキハ本店です。1日、閉店を知らせるアナウンスが流れたのは午後6時30分。

トキハ本店の営業時間はこれまで、午前10時から午後7時まででしたがこの3月から30分短縮されました。

◆TOS甲斐菜々子記者

「閉店時間が30分早まるということで店内には変更を利用客に知らせる掲示が行われている」

トキハ本店の営業時間が短縮されるのは実に17年ぶりだということです。

◆トキハ本店 販売促進 工藤あさひさん

「より快適にお買い物をお楽しみいただける環境づくりのため営業時間の見直しを行うこととした」

閉店時間を早めることで午前10時の開店から勤務できるスタッフを増やすなど、利用客の多い日中の人員強化を図り接客やサービスの品質向上につなげたいとしています。

「限られた時間の中で商品・サービスの充実や接客品質の向上にこれまで以上に努めていく」

営業時間の短縮についてトキハ本店では「ホームページやSNSなども含め引き続き周知に努めていきたい」と話しています。