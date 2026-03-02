中東に石油の9割を依存している日本。中東情勢の緊迫化を受け、ガソリンや電気料金への影響が懸念されます。

ガソリン価格はイランの核開発をめぐりアメリカとの間で緊張が高まっていたことから、すでに先週までに2週連続で値上がりしていました。

石油情報センターによりますと、今週4日水曜日に公表されるレギュラーガソリンの全国平均価格（今週2日月曜時点のもの）も値上がりする見通しだということです。

また、日本時間2日午前のニューヨーク原油先物市場では、指標となる原油価格がおよそ8か月ぶりの高値を付けたことなどから、来週のガソリン価格について、「場合によっては、今週より2〜3円値上がりする可能性もある」と指摘しています。

一方、電気料金への影響も懸念材料となっています。

火力発電所の多くで使われるLNG＝液化天然ガスの価格は、原油相場に連動する傾向にあります。

経済産業省の担当者は、LNGの輸入価格が電気料金に反映されるまでには時差があるものの、このまま原油の値上がりが続いた場合、「およそ5か月から6か月後となる夏以降、電気料金に影響する可能性はある」としています。