アンジャッシュ・渡部建が２月２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。

ゲストは、日本球界のレジェンド・松坂大輔氏。松坂氏は、横浜高校時代にエースとして１９９８年春夏全国制覇。高校を卒業後、ドラフト１位で西武に入団。超大物ルーキーのプロデビュー登板は世間の大きな注目を集めた。

渡部は、デビュー戦で松坂氏が日本ハムのマイカ・フランクリン氏に投じた内角球を述懐。尻もちをついたフランクリン氏が激怒し、バットを手にマウンド上の松坂氏に詰め寄ろうとした。

筋骨隆々の助っ人外国人が憤怒の表情で黄金ルーキーに迫る姿に場内は騒然となったが、まだ、あどけなさの残る１８歳当時の松坂氏は平然とフランクリン氏を睨み返した。

松坂氏は「僕は小さいときから（映像で）日本人のピッチャーが（外国人打者に）当てて逃げていくじゃないですか？『カッコわる！』と思って。あれだけは絶対したくないって小さいときから思ってて」と苦笑。

「それこそ、監督の東尾（修）さんが（現役時代に）当てて逃げなかったじゃないですか。東尾さん、殴られてましたけど。自分が目指すべきはそこだと思ったので」と目を細めていた。

松坂氏は、東尾監督が率いた西武で１年目の９９年から３年連続最多勝。最優秀防御率２回、最多勝３回、最多奪三振４回、新人王、沢村賞、ベストナイン３回、ゴールデングラブ賞７回。２００７年にポスティングシステムで米大リーグ、レッドソックスと６年契約。日米で活躍したレジェンド中のレジェンドとして知られている。